ПриватБанк и европейский финансовый сервис продлили бесплатные переводы для украинцев

ПриватБанк и европейский финансовый сервис ZEN.com продлили действие программы бесплатных переводов в Украину до конца 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба государственного банка.

Украинцы смогут до 31 декабря пополнять собственные карточки, поддерживать родных или донатить без комиссии.

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С начала запуска сервиса в июле 2023 года украинцы уже получили через ПриватБанк 15 000 переводов ZEN.com на сумму более $2,5 млн.

ZEN.com – универсальное мобильное приложение и партнер системы международных денежных переводов PrivatMoney. После быстрой регистрации в приложении появляется один мультивалютный счет с виртуальной картой.

ZEN – международная финтех-компания с офисами в Вильнюсе, Жешуве, Кракове и Гданьске. Основана в 2018 году в Польше Давидом Рожеком, который ранее основал игровую платформу G2A.

Компания была авторизована в мае 2018 года в Литве, и впоследствии ее лицензия была одобрена регулирующими органами 31 страны и Европейским банковским управлением.

В ноябре 2020 года был запущен ZEN.com. В том же месяце компания начала сотрудничество с Mastercard. Компания также сотрудничает с VISA, American Express и Union Pay.

18 октября 2023 года платежная система Etsy Payments стала доступна для украинских продавцов крафтовых товаров.

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