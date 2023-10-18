Платежная система Etsy Payments стала доступна для украинских продавцов крафтовых товаров

Глобальный маркетплейс handmade-товаров Etsy запустил свою платежную систему Etsy Payments в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Запуск системы означает, что теперь пользователи Украины смогут беспрепятственно открывать новые магазины на Etsy и принимать на платформе оплату за свой товар, объясняет профильное издание AIN. Ранее платформа блокировала такую возможность.

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Компания начала тестирование Etsy Payments в Украине летом 2023 года.

"Etsy – одна из лучших мировых платформ для онлайн-бизнеса. Теперь все возможности доступны для украинцев. Наши предприниматели смогут предлагать и продавать товары более чем 90 миллионам покупателей по всему миру. Для малого и микробизнеса это очень мощная поддержка и возможности для масштабирования", — прокомментировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Продавцы, зарегистрированные в Etsy Payments, получат доступ к системе защиты Etsy Purchase Protection и смогут получать специальную круглосуточную поддержку и легко управлять всей финансовой информацией своего магазина Etsy.

"Запуск Etsy Payments является частью долговременной поддержки Etsy украинского творческого сообщества – это даст предпринимателям доступ к множеству экономических возможностей и финансовой безопасности. У украинского бизнеса есть потенциал повлиять на всю экосистему Etsy", — считает главный операционный директор Etsy Рейна Московитц.

1 апреля 2023 года новая система электронных платежей заработала в круглосуточном режиме: что изменилось.

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