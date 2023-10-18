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Платіжна система Etsy Payments стала доступною для українських продавців крафтових товарів

Этот материал также доступен на русском
18.10.2023, 12:11
Платіжна система Etsy Payments стала доступною для українських продавців крафтових товарів - Фото
Фото: depositphotos.com

Глобальний маркетплейс handmade-товарів Etsy запустив свою платіжну систему Etsy Payments в Україні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Запуск системи означає, що тепер користувачі України зможуть безперешкодно відкривати нові магазини на Etsy та приймати на платформі плату за свій товар, пояснює профільне видання AIN. Раніше платформа блокувала таку можливість.

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Компанія розпочала тестування Etsy Payments в Україні влітку 2023 року.

"Etsy – одна з найкращих світових платформ для онлайн-бізнесу. Тепер усі можливості доступні для українців. Наші підприємці зможуть пропонувати та продавати товари більш ніж 90 мільйонам покупців по всьому світу. Для малого та мікробізнесу це дуже потужна підтримка та можливості для масштабування", – прокоментував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Продавці, зареєстровані в Etsy Payments, отримають доступ до системи захисту Etsy Purchase Protection та зможуть отримувати спеціальну цілодобову підтримку та легко керувати усією фінансовою інформацією свого магазину Etsy.

"Запуск Etsy Payments є частиною довготривалої підтримки Etsy української творчої спільноти – це дасть підприємцям доступ до багатьох економічних можливостей та фінансової безпеки. Український бізнес має потенціал вплинути на всю екосистему Etsy", — вважає головний операційний директор Etsy Рейна Московітц.

Читайте також: Як вийти на Amazon, eBay та Etsy. Зібрали інструкції для українського бізнесу.

Роман Бриль
мінцифримаркетплейсмікробізнесEtsyEtsy Paymentsкрафтові товари
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