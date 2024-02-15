Украинцам открыли возможность получать денежные переводы с Польши в злотых

Чтобы отправить деньги из Польши родным и друзьям в Украину, больше не нужно обменивать злотые на другую валюту

Фото: depositphotos.com

Государственный ПриватБанк и европейский финансовый сервис ZEN.com открыли возможность отправки в Украину переводов в польских злотых через систему PrivatMoney. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Теперь, чтобы отправить деньги из Польши родным и друзьям в Украину, больше не нужно обменивать злотые на другую валюту. Получить перевод в ПриватБанке можно как в гривне на свой счет или на карту, так и в польских злотых на валютный счет.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Чтобы отправить в Украину денежный перевод в злотых через ZEN.com и PrivatMoney, нужно иметь активный счет в приложении ZEN.com, выбрать валюту перевода PLN, указать имя и фамилию получателя и номер карты/счета IBAN в гривне или номер счета IBAN в злотых в ПриватБанке и проверить, чтобы в разделе "Тип перевода" был указан PrivatMoney.

В июле 2023 года ZEN.com стал партнером системы международных денежных переводов PrivatMoney и запустил сервис быстрых денежных переводов на карточки и номера счетов IBAN ПриватБанка. С начала запуска сервиса украинцы уже получили через ПриватБанк 35 000 переводов ZEN.com на сумму $6 млн.

ZEN – международная финтех-компания с офисами в Вильнюсе, Жешуве, Кракове и Гданьске. Основана в 2018 году в Польше Давидом Рожеком, который ранее основал игровую платформу G2A.

Компания была авторизована в мае 2018 года в Литве, и впоследствии ее лицензия была одобрена регулирующими органами 31 страны и Европейским банковским управлением.

В ноябре 2020 года был запущен ZEN.com. В том же месяце компания начала сотрудничество с Mastercard. Компания также сотрудничает с VISA, American Express и Union Pay.

В октябре 2023 года ПриватБанк и ZEN.com продлили бесплатные переводы для украинцев.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем