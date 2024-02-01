На що українці витрачали гроші з карток у 2023 році – дані ПриватБанку

Торік українці оплатили картками майже 3 млрд покупок на 780 млрд грн

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У 2023 році через мережу ПриватБанку українці оплатили картками майже 3 млрд покупок на 780 млрд грн. Це на понад 40% більше, ніж за підсумками 2022 року (550 млрд грн), повідомила пресслужба фінустанови.

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Найбільше грошей витратили на купівлю продуктів харчування – понад 350 млрд грн. Водночас частка витрат на їжу в загальному обсязі безготівкових оплат українців за рік знизилася з 48% до 45%.

Довідка За даними НБУ, на 1 грудня 2023 року в Україні було 51,32 млн активних банківських. Із них картки ПриватБанку становили більш ніж половину – понад 28 млн. monobank мав понад 7,87 млн активних карток, Ощадбанк – майже 7,07 млн. За даними НБУ, на 1 грудня 2023 року в Україні було 51,32 млн активних банківських. Із них картки ПриватБанку становили більш ніж половину – понад 28 млн. monobank мав понад 7,87 млн активних карток, Ощадбанк – майже 7,07 млн.

Крім продуктів харчування, до десятки товарів та послуг, які найбільше безготівково оплачували українці, увійшли також:

→ ліки та товари для здоровʼя – 8,5%,

→ одяг та взуття - 8,1%,

→ товари для дому - 7,2%,

→ заклади громадського харчування – 7%,

→ електроніка та побутова техніка – 5%,

→ пальне – 4,2%,

→ громадський транспорт – 1,5%,

→ відпочинок – 1,4%

→ аксесуари – 1,2%.

За даними ПриватБанку, щодня через мережу POS-терміналів власники банківських карток оплачують близько 8 млн покупок.

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Загалом торік українці стали більше оплачувати покупки та послуги безготівково за допомогою банківських карток та гаджетів, констатував керівник напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергій Макаренко.

За його словами, український бізнес активно розширює мережу безготівки. Так, кількість торговців, які приймають картки через термінали ПриватБанку, збільшилася на 38% – до 182 000.

Загалом у торговельній мережі наразі працюють понад 288 000 терміналів ПриватБанку, що на 30% більше, ніж 2022 року.