На что украинцы тратили деньги с карточек в 2023 году – данные ПриватБанка
В 2023 году через сеть ПриватБанка украинцы оплатили картами почти 3 млрд покупок на 780 млрд грн. Это более чем на 40% больше, чем по итогам 2022 года (550 млрд грн), сообщила пресс-служба финучреждения.
Больше всего денег потратили на покупку продуктов питания – более 350 млрд грн. При этом доля расходов на еду в общем объеме безналичных оплат украинцев за год снизилась с 48 до 45%.
Кроме продуктов питания, в десятку товаров и услуг, которые больше всего безналично оплачивали украинцы, вошли также:
→ лекарства и товары для здоровья – 8,5%,
→ одежда и обувь – 8,1%,
→ товары для дома – 7,2%,
→ заведения общепита – 7%,
→ электроника и бытовая техника – 5%,
→ горючее – 4,2%,
→ общественный транспорт – 1,5%,
→ отдых – 1,4%
→ аксессуары – 1,2%.
По данным ПриватБанка, ежедневно через сеть POS-терминалов владельцы банковских карт оплачивают около 8 млн покупок.
Читайте также: ПриватБанк продлил срок действия всех карт.
В целом в прошлом году украинцы стали больше оплачивать покупки и услуги с помощью банковских карт и гаджетов, констатировал руководитель направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергей Макаренко.
По его словам, украинский бизнес активно расширяет сеть безналичности. Так, количество торговцев, принимающих карты через терминалы ПриватБанка, увеличилось на 38% – до 182 000.
Всего в торговой сети сейчас работают более 288 000 терминалов ПриватБанка, что на 30% больше, чем в 2022 году.
- В январе 2024 года в мобильном приложении ПриватБанк запустил механизм для сбора донатов, накопления денег и управления собственными расходами под названием "Конверт".