На что украинцы тратили деньги с карточек в 2023 году – данные ПриватБанка

В прошлом году украинцы оплатили картами почти 3 млрд покупок на 780 млрд грн

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В 2023 году через сеть ПриватБанка украинцы оплатили картами почти 3 млрд покупок на 780 млрд грн. Это более чем на 40% больше, чем по итогам 2022 года (550 млрд грн), сообщила пресс-служба финучреждения.

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Больше всего денег потратили на покупку продуктов питания – более 350 млрд грн. При этом доля расходов на еду в общем объеме безналичных оплат украинцев за год снизилась с 48 до 45%.

Справка По данным НБУ, на 1 декабря 2023 года в Украине было 51,32 млн. активных банковских. Из них карты ПриватБанка составляли более половины – свыше 28 млн. monobank имел более 7,87 млн активных карт, Ощадбанк – почти 7,07 млн. По данным НБУ, на 1 декабря 2023 года в Украине было 51,32 млн. активных банковских. Из них карты ПриватБанка составляли более половины – свыше 28 млн. monobank имел более 7,87 млн активных карт, Ощадбанк – почти 7,07 млн.

Кроме продуктов питания, в десятку товаров и услуг, которые больше всего безналично оплачивали украинцы, вошли также:

→ лекарства и товары для здоровья – 8,5%,

→ одежда и обувь – 8,1%,

→ товары для дома – 7,2%,

→ заведения общепита – 7%,

→ электроника и бытовая техника – 5%,

→ горючее – 4,2%,

→ общественный транспорт – 1,5%,

→ отдых – 1,4%

→ аксессуары – 1,2%.

По данным ПриватБанка, ежедневно через сеть POS-терминалов владельцы банковских карт оплачивают около 8 млн покупок.

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В целом в прошлом году украинцы стали больше оплачивать покупки и услуги с помощью банковских карт и гаджетов, констатировал руководитель направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергей Макаренко.

По его словам, украинский бизнес активно расширяет сеть безналичности. Так, количество торговцев, принимающих карты через терминалы ПриватБанка, увеличилось на 38% – до 182 000.

Всего в торговой сети сейчас работают более 288 000 терминалов ПриватБанка, что на 30% больше, чем в 2022 году.