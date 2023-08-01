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ПриватБанк продлил срок действия всех карт

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2023, 12:32
ПриватБанк продлил срок действия всех карт - Фото
Фото: Depositphotos

ПриватБанк с 1 августа продлил период использования всех карточек на два года. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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"Клиентам не нужно сейчас перевыпускать карты, они будут работать еще 24 месяца сверх срока, указанного на карте", – сказано в сообщении.

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По карточкам с продленным сроком клиентам доступны следующие операции:

→ оплата в магазинах через POS-терминалы;
→ снятие наличных в банкоматах;
→ операции в Приват24;
→ пополнение счета (любым способом).

Для оплат в интернете банк предлагает создать Digital карту в Приват24 и перевести на нее средства.

Вера Касиян
ПриватБанкбанковские карты
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