ПриватБанк продлил срок действия всех карт
01.08.2023, 12:32
Фото: Depositphotos
ПриватБанк с 1 августа продлил период использования всех карточек на два года. Об этом сообщила пресс-служба банка.
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"Клиентам не нужно сейчас перевыпускать карты, они будут работать еще 24 месяца сверх срока, указанного на карте", – сказано в сообщении.
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По карточкам с продленным сроком клиентам доступны следующие операции:
→ оплата в магазинах через POS-терминалы;
→ снятие наличных в банкоматах;
→ операции в Приват24;
→ пополнение счета (любым способом).
Для оплат в интернете банк предлагает создать Digital карту в Приват24 и перевести на нее средства.
- В конце мая 2023 года Ощадбанк продлил срок действия всех платежных карт до 31 августа 2023 года.
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