Ощадбанк продолжил действие платежных карт
29.05.2023, 13:38
Фото - Ощадбанк/Facebook
Государственный Ощадбанк продлил до 31 августа 2023 года срок действия всех платежных карт, в том числе для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Продление происходит автоматически для карточек, срок которых истекает с февраля 2022 года в связи с военным положением.
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"Обращаться в отделения банка для перевыпуска карты или обмена ее на новую не нужно", – говорится в сообщении.
Карточки в случае истечения срока действия продолжат полноценно работать, ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать наличные в банкомате и т.д., добавили в пресс-службе.
- В начале мая Ощадбанк ограничил переводы через сайт, чтобы не обслуживать подозрительные игровые сайты.
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