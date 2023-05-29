Ощадбанк продовжив дію платіжних карток

Державний Ощадбанк продовжив до 31 серпня 2023 року термін дії всіх платіжних карток, зокрема для внутрішньопереміщених осіб. Про це повідомляє пресслужба банку.

Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчується з лютого 2022 року у зв’язку з воєнним станом.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

"Звертатись до відділень банку для перевипуску картки чи обміну її на нову не потрібно", – йдеться в повідомленні.

Картки у разі закінчення терміну дії продовжать повноцінно працювати, ними можна розраховуватись в торговельно-сервісній мережі, знімати готівку в банкоматі тощо, додали в пресслужбі.