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Ощадбанк ограничил переводы через сайт, чтобы не обслуживать подозрительные игорные сайты

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2023, 16:18
Ощадбанк ограничил переводы через сайт, чтобы не обслуживать подозрительные игорные сайты - Фото
Фото: Ощадбанк/Facebook

Государственный Ощадбанк закрыл возможность p2p-переводов через свой сайт после сообщения народного депутата Ярослава Железняка о проведении им платежа через Ощадбанк игорной компании без лицензии "1win". Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление банка.  

"Перевод, ставший основанием для обвинений в адрес Ощадбанка, был обычным p2p-переводом, созданным на официальном сайте банка для физических лиц. Учитывая, что выделить и заблокировать осуществление именно таких операций невозможно, ведь это находится вне зоны влияния банка, было принято решение с 7 мая временно заблокировать доступ к этому сервису на сайте", — цитирует агентство заявление банка. 

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В Ощадбанке добавили, что анализ нетипичной активности таких операций, а также внутренние тесты показали вероятность использования злоумышленниками сервиса на сайте банка в незаконных целях. 

При этом в госбанке заявляют, что не имеют никаких юридических или технологических отношений с организаторами тотализаторов, казино или других видов игорного бизнеса, и для безопасного перевода средств предлагают пользоваться сервисом "Мобильный Ощад". 

Ранее, 4 мая, Ярослав Железняк написал в соцсетях, что провел такой платеж через другой госбанк —  ПриватБанк, однако через несколько часов депутат сообщил, что ПриватБанк уже убрал возможность такого платежа и поблагодарил за это Нацбанк.  

В случае с Ощадбанком Железняк также отметил оперативную работу НБУ в содействии закрытия канала обслуживания нелицензионных игорных сайтов. 

P2P-переводы (англ. "peer-to-peer") – переводы денег между двумя клиентами банка, без использования посреднических услуг сторонних финансовых учреждений. Такой тип переводов позволяет клиентам банка осуществлять платежи между собой напрямую через систему онлайн-банкинга или мобильное приложение, не привлекая посредников. 

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Роман Бриль
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