НБУ ужесточил требования к прозрачности платежей из-за скандала с игорным бизнесом

Национальный банк ужесточил требования к эквайерам при осуществлении ими платежных операций, чтобы усилить соблюдение участниками платежного рынка требований законодательства. Решение было принято после скандала с использованием серых схем участниками игорного бизнеса, говорится на сайте НБУ.

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Решение Национального банка состоит из трех частей. Регулятор:

1) обязал эквайеров и других поставщиков платежных услуг (банки и небанковские финансовые учреждения), участвующих в осуществлении платежной операции, сопровождать ее детальной информацией.

"Некоторые участники платежного рынка в момент инициирования платежной операции между счетами физических и юридических лиц не сопровождали такие платежи информацией о получателе средств. Это, в частности, приводило к невозможности определения, в чью пользу проводились такие платежи", – пояснил Нацбанк.

2) определил, что эквайер при осуществлении платежной услуги, инициированной пользователем в пользу получателя через эквайера или другого поставщика платежных услуг, не является ни плательщиком, ни получателем по ней.

"Подмена роли участника платежного рынка создавала условия для сокрытия цели расчетов. Например, пополнение игровых счетов у организаторов азартных игр маскировалось под денежные переводы. Платежный посредник обязан выполнить поручение плательщика – перевести средства указанному получателю, а не самостоятельно решать потом, в чью пользу совершить этот платеж", – пояснил Нацбанк.

3) обязал эквайеров по каждой выполненной платежной операцией владеть информацией о плательщике и получателе (полный номер платежной карты/наименования и номер счета торговца).

"Эквайеры обычно привлекают посредников для предоставления платежных услуг в сети Интернет, что, в частности, способствует распространению безналичных расчетов и снижению их стоимости. В то же время существует риск потери эквайером контроля за тем, кому именно будут зачислены средства и отвечает ли деятельность получателя тому виду, который установлен кодом предоставленного виртуального терминала (так называемый МСС-код). Установленное Национальным банком требование будет предотвращать мискодинг, в частности повысит для банков прозрачность работы, а для пользователей платежных карт – понимание, в чью именно пользу осуществлен платеж", – заявил регулятор.

Национальный банк ожидает, что соблюдение участниками платежного рынка этих требований будет способствовать повышению прозрачности платежных операций и усилению уровня защиты прав их пользователей.

Эквайер – это финансовое учреждение, позволяющее продавцам принимать электронные платежи с помощью банковских карт, предоставляя услуги по обработке платежей и переводу средств.

3 марта Укргазбанк оштрафован на 65 млн грн за нарушение правил финмониторинга по безналичным расчетам компаний по индустрии игорного бизнеса.

7 марта Айбокс Банк закрыли из-за подобных нарушений.

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