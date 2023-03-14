UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НБУ ужесточил требования к прозрачности платежей из-за скандала с игорным бизнесом

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 12:52
НБУ ужесточил требования к прозрачности платежей из-за скандала с игорным бизнесом - Фото
Фото: НБУ / Flickr

Национальный банк ужесточил требования к эквайерам при осуществлении ими платежных операций, чтобы усилить соблюдение участниками платежного рынка требований законодательства. Решение было принято после скандала с использованием серых схем участниками игорного бизнеса, говорится на сайте НБУ.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Решение Национального банка состоит из трех частей. Регулятор:

1) обязал эквайеров и других поставщиков платежных услуг (банки и небанковские финансовые учреждения), участвующих в осуществлении платежной операции, сопровождать ее детальной информацией.

"Некоторые участники платежного рынка в момент инициирования платежной операции между счетами физических и юридических лиц не сопровождали такие платежи информацией о получателе средств. Это, в частности, приводило к невозможности определения, в чью пользу проводились такие платежи", – пояснил Нацбанк.

Читайте также
Онлайн-казино и банки заигрались. Как работала схема, лишившая бюджет миллиардов гривен

2) определил, что эквайер при осуществлении платежной услуги, инициированной пользователем в пользу получателя через эквайера или другого поставщика платежных услуг, не является ни плательщиком, ни получателем по ней.

"Подмена роли участника платежного рынка создавала условия для сокрытия цели расчетов. Например, пополнение игровых счетов у организаторов азартных игр маскировалось под денежные переводы. Платежный посредник обязан выполнить поручение плательщика – перевести средства указанному получателю, а не самостоятельно решать потом, в чью пользу совершить этот платеж", – пояснил Нацбанк.

3) обязал эквайеров по каждой выполненной платежной операцией владеть информацией о плательщике и получателе (полный номер платежной карты/наименования и номер счета торговца).

"Эквайеры обычно привлекают посредников для предоставления платежных услуг в сети Интернет, что, в частности, способствует распространению безналичных расчетов и снижению их стоимости. В то же время существует риск потери эквайером контроля за тем, кому именно будут зачислены средства и отвечает ли деятельность получателя тому виду, который установлен кодом предоставленного виртуального терминала (так называемый МСС-код). Установленное Национальным банком требование будет предотвращать мискодинг, в частности повысит для банков прозрачность работы, а для пользователей платежных карт – понимание, в чью именно пользу осуществлен платеж", – заявил регулятор.

Национальный банк ожидает, что соблюдение участниками платежного рынка этих требований будет способствовать повышению прозрачности платежных операций и усилению уровня защиты прав их пользователей.

Эквайер – это финансовое учреждение, позволяющее продавцам принимать электронные платежи с помощью банковских карт, предоставляя услуги по обработке платежей и переводу средств.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
игорный бизнес НБУ банки
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 