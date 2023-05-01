Кабмин предложил реформу игорного рынка: без регулятора, с автоматической выдачей лицензий

Кабинет министров предлагает Верховной Раде ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и автоматизировать выдачу игровых лицензий. Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Соответствующий законопроект №9256 зарегистрировали в Верховной Раде в понедельник, 1 мая.

"После поддержки депутатами, решение позволит устранить человеческий фактор в выдаче лицензий – процесс станет автоматическим и будет происходить по четким критериям", – написал Федоров в Telegram.

Также правительство планирует создать IT-систему онлайн-мониторинга, которая позволит в режиме реального времени получать данные о взаимодействии операторов игорного бизнеса и государства.

Комиссия по регулированию азартных игр – один из самых молодых центральных органов исполнительной власти в Украине, его создали только в 2020 году.

В начале 2023 года игорный бизнес оказался в центре громкого скандала из-за нелегальных схем, которые использовались участниками рынка.

После зачистки рынка объем легальных сделок, по словам главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева, за один месяц увеличился в 3,5 раза до 10 млрд грн.

Андрій Водяний

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