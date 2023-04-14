Начали работать "в белую": легальный объем игорного рынка вырос в 3,5 раза за месяц

Объем легальных операций игорного рынка вырос в 3,5 раза за март, по сравнению с февралем, до более 10 млрд грн. Об этом сообщил глава парламентского комитета по финансам и налогам Даниил Гетманцев.

Рост объема легальных операций является прямым следствием работы временной следственной комиссии парламента по экономической безопасности игорного рынка, уверен Гетманцев.

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"Подавляющее большинство операторов вышли "в белую" и начали платить налоги. Банки прекратили оказывать содействие в уклонении от налогообложения", — написал глава комитета в соцсетях.

Он также заявил об увеличении налоговых поступлений в марте от игорного рынка, хотя сумму собранных налогов не указал.

При этом Гетманцев отметил увеличение спроса на получение лицензий компаниями, которые хотят стать участниками игорного рынка в Украине.

"Остается лишь немного дочистить рынок от тех, кто до сих пор не понял последствий уклонения от налогообложения и взыскать недоплаченные налоги за 2022 год", — подытожил Гетманцев.

6 февраля 2023 года игорный бизнес потерял налоговые льготы. Зеленский подписал закон.

В марте ликвидация схемы в игорном бизнесе остановила отток валюты из Украины на $900 млн в месяц.

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Роман Бриль

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