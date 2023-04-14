UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Начали работать "в белую": легальный объем игорного рынка вырос в 3,5 раза за месяц

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2023, 12:54
Начали работать
Фото: depositphotos.com

Объем легальных операций игорного рынка вырос в 3,5 раза за март, по сравнению с февралем, до более 10 млрд грн. Об этом сообщил глава парламентского комитета по финансам и налогам Даниил Гетманцев.   

Рост объема легальных операций является прямым следствием работы временной следственной комиссии парламента по экономической безопасности игорного рынка, уверен Гетманцев. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Подавляющее большинство операторов вышли "в белую" и начали платить налоги. Банки прекратили оказывать содействие в уклонении от налогообложения", — написал глава комитета в соцсетях. 

Он также заявил об увеличении налоговых поступлений в марте от игорного рынка, хотя сумму собранных налогов не указал.  

При этом Гетманцев отметил увеличение спроса на получение лицензий компаниями, которые хотят стать участниками игорного рынка в Украине.  

Читайте также
Онлайн-казино и банки заигрались. Как работала схема, лишившая бюджет миллиардов гривен

"Остается лишь немного дочистить рынок от тех, кто до сих пор не понял последствий уклонения от налогообложения и взыскать недоплаченные налоги за 2022 год", — подытожил Гетманцев. 

Читайте также: Кому принадлежит игорный бизнес в Украине: у трети компаний иностранные бенефициары.  

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Роман Бриль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
игорный бизнес налоги казино легальный бизнес оборот рынка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 