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Ликвидация схемы в игорном бизнесе остановила отток валюты из Украины на $900 млн в месяц

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2023, 11:38
Ликвидация схемы в игорном бизнесе остановила отток валюты из Украины на $900 млн в месяц - Фото
Фото: depositphotos.com

Ликвидация одной из нелегальных схем в игорном бизнесе — мискодинга — остановила отток валюты из Украины в размере $800-900 млн в месяц, или $25-30 млн в день. Данные опубликовал народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.   

По его словам, ликвидация схемы повлияла на укрепление гривни. 

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Мискодинг – вид мошенничества в банковской сети, заключающийся в замене назначения платежа.   

По данным СБУ, один только Айбокс Банк использовал мискодинг на 7-8 млрд грн в месяц. В начале марта у банка отобрали банковскую лицензию за использование нелегальных схем в игорном бизнесе.    

К схеме банк привлек более 20 подконтрольных коммерческих структур, счета которых использовали для зачисления средств от пополнения игровых аккаунтов на сайтах азартных игр. Затем их выводили в тень через сеть аффилированных фирм и распределяли среди организаторов сделки. 

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В результате работы правоохранителей наблюдается десятикратное увеличение налоговых поступлений от игорного бизнеса с начала года – в январе игорный бизнес заплатил 269 млн налогов. Для сравнения: по итогам 2021 года игорный бизнес заплатил 204 млн грн налогов, в 2022 году – 730 млн грн.   

В целом годовой оборот игорного бизнеса в Украине оценивается в 180 млрд грн. 

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Роман Бриль
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