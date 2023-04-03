Ликвидация схемы в игорном бизнесе остановила отток валюты из Украины на $900 млн в месяц

Ликвидация одной из нелегальных схем в игорном бизнесе — мискодинга — остановила отток валюты из Украины в размере $800-900 млн в месяц, или $25-30 млн в день. Данные опубликовал народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.

По его словам, ликвидация схемы повлияла на укрепление гривни.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Мискодинг – вид мошенничества в банковской сети, заключающийся в замене назначения платежа.

По данным СБУ, один только Айбокс Банк использовал мискодинг на 7-8 млрд грн в месяц. В начале марта у банка отобрали банковскую лицензию за использование нелегальных схем в игорном бизнесе.

К схеме банк привлек более 20 подконтрольных коммерческих структур, счета которых использовали для зачисления средств от пополнения игровых аккаунтов на сайтах азартных игр. Затем их выводили в тень через сеть аффилированных фирм и распределяли среди организаторов сделки.

В результате работы правоохранителей наблюдается десятикратное увеличение налоговых поступлений от игорного бизнеса с начала года – в январе игорный бизнес заплатил 269 млн налогов. Для сравнения: по итогам 2021 года игорный бизнес заплатил 204 млн грн налогов, в 2022 году – 730 млн грн.

В целом годовой оборот игорного бизнеса в Украине оценивается в 180 млрд грн.

28 февраля 2023 года НБУ проверил девять банков на отмывание денег игорного бизнеса.

14 марта НБУ ужесточил требования к прозрачности платежей из-за скандала с игорным бизнесом.

Читайте также: Санкции против "игорки" – это хорошо. Но без системных изменений это только передел рынка.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Роман Бриль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.