"Я не понял, что меняют": Глава КРАИЛ раскритиковал идею ликвидировать его ведомство

Глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Иван Рудый опубликовал свою позицию относительно внесенного в Верховную Раду 1 мая законопроекта, которые предлагает ликвидировать Комиссию и автоматизировать выдачу игровых лицензий.

"Если честно, я не понял, для чего эта история, какой конечный КПД. Просмотрев основные положения, я увидел, что предложенные изменения — это, в сущности, действующие нормы законодательства. Что на что мы меняем, я не понял", – заявил глава КРАИЛ.

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По его словам, законопроект изменяет только принцип управления — с коллегиальности на единоличное принятие решения, что может повлечь за собой негативные последствия.

В пояснительной записке к законопроекту необходимость ликвидации КРАИЛ объясняется тем, что это именно коллегиальный орган.

Его заседания являются правомочными, если на них присутствует не менее пяти членов. Когда кворум не собирается, работа органа блокируется и "фактически происходит нарушение принципа непрерывности деятельности центрального органа исполнительной власти".

Законопроект предлагает создать вместо него неколлегиальный уполномоченный орган, что, по мнению правительства, позволит обеспечить надлежащее государственное регулирование в сфере регулирования рынка азартных игр и лотерей.

По словам Ивана Рудого, сейчас есть две нерешенные проблемы в действующей реформе: запуск Государственной системы онлайн-мониторинга (ГСОМ) и четкий налоговый закон. Их можно решить путем назначения одного или двух членов КРАИЛ и принятия законопроекта 2713-д.

"Других проблем, по сути, нет, потому что орган работает, реформа действует. За прошлый год комиссия выполнила план на 99%, установленный еще в мирное время. Я не понимаю, какой конечный КПД и какую проблему мы решаем", — сказал он.

В начале 2023 года игорный бизнес оказался в центре громкого скандала из-за нелегальных схем, которые использовались участниками рынка. После зачистки рынка объем легальных сделок, по словам главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, за один месяц увеличился в 3,5 раза до 10 млрд грн.

По информации народного депутата и члена парламентской следственной комиссии по деятельности игорного рынка Ярослава Железняка, за апрель игорный бизнес выплатил 452 млн грн налогов.

"Это значительно лучше, чем было, но учитывая данные НБУ об объемах нелегального рынка, то как-то мало. Будем разбираться", — написал Железняк в соцсетях.

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Роман Бриль

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