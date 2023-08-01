ПриватБанк продовжив термін дії всіх карток

ПриватБанк із 1 серпня продовжив період використання всіх карток на два роки. Про це повідомила пресслужба банку.

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"Клієнтам не потрібно зараз перевипускати картки, вони працюватимуть ще 24 місяці понад термін, що вказаний на картці", – йдеться у повідомленні.

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За картками з подовженим терміном клієнтам доступні такі операції:

→ оплата в магазинах через POS-термінали;

→ зняття готівки в банкоматах;

→ операції в Приват24;

→ поповнення рахунку (будь-яким способом).

Для оплат в інтернеті банк пропонує створити Digital картку в Приват24 і переказати на неї кошти.