ПриватБанк продовжив термін дії всіх карток
01.08.2023, 12:32
Фото: Depositphotos
ПриватБанк із 1 серпня продовжив період використання всіх карток на два роки. Про це повідомила пресслужба банку.
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе
"Клієнтам не потрібно зараз перевипускати картки, вони працюватимуть ще 24 місяці понад термін, що вказаний на картці", – йдеться у повідомленні.
Читайте також: В Україні змінилися правила поповнення карток через термінали
За картками з подовженим терміном клієнтам доступні такі операції:
→ оплата в магазинах через POS-термінали;
→ зняття готівки в банкоматах;
→ операції в Приват24;
→ поповнення рахунку (будь-яким способом).
Для оплат в інтернеті банк пропонує створити Digital картку в Приват24 і переказати на неї кошти.
- Наприкінці травня 2023 року Ощадбанк продовжив термін дії всіх платіжних карток до 31 серпня 2023 року.
Останні новини
Коментарі