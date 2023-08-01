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В Україні змінилися правила поповнення карток через термінали

Этот материал также доступен на русском
01.08.2023, 11:22
В Україні змінилися правила поповнення карток через термінали - Фото
Фото: Depositphotos

З 1 серпня в Україні почали діяти нові правила внесення готівки через платіжні термінали самообслуговування. Тепер користувачі мусять вводити номери своїх телефонів для верифікації. Відповідні норми були ухвалені Національним банком наприкінці червня.

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Нові вимоги стосуються операцій з внесення готівки від 1 грн на рахунки через термінали самообслуговування.

Щоби поповнити рахунок, платник вводить свій номер телефону, отримує на смартфон код ідентифікації та вказує його у терміналі.

Вимоги ідентифікації не поширюватимуться на оплату: 

→ комунальних платежів (квартплата та комунальні послуги, стаціонарний телефонний зв’язок, телебачення, електроенергія, газ, інтернет, охорона);
→ квитків для залізничних перевезень (включно з приміськими);
→ проїзду в міському та приміському транспорті (включно з оплатою електронних квитків для проїзду в такому транспорті);
→ маршрутних пасажирських перевезень;
→ поповнення проїзних і транспортних карт для проїзду в міському і приміському транспорті;
→ податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету.

Зміни у правилах передбачені постановами НБУ №90 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" та №89 "Про внесення змін до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні".

Віра Касіян
банківські карткибанківський термінал
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