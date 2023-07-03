В Україні запроваджують нові правила поповнення карток через термінали

Національний банк України посилив вимоги до внесення готівки через платіжні термінали. З 1 серпня 2023 року квитанції повинні містити номер мобільного телефону платника, інформує пресслужба НБУ.

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Зокрема, користувачі обов'язково будуть вводити номери своїх телефонів для верифікації. Алгоритм такий: платник вводить свій номер телефону, отримує на смартфон код ідентифікації та вказує його у терміналі.

Нові вимоги стосуються операцій з внесення готівки на рахунки через термінали самообслуговування.

Водночас вимоги ідентифікації не поширюватимуться на такі платежі:

- оплата комунальних платежів, сплата за телефонний зв’язок, телебачення, електроенергію, газ, інтернет, охорону.

- оплата квитків; оплата проїзду в міському і приміському транспорті; поповнення проїзних.

- сплата податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету.

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