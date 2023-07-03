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В Украине вводят новые правила пополнения карточек через терминалы

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2023, 11:50
В Украине вводят новые правила пополнения карточек через терминалы - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины ужесточил требования к внесению наличных через платежные терминалы. С 1 августа 2023 года квитанции должны содержать номер мобильного телефона плательщика, передает пресс-служба НБУ.

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В частности, пользователи в обязательном порядке будут вводить номера своих телефонов для верификации. Алгоритм следующий: плательщик вводит свой номер телефона, получает на смартфон код идентификации и указывает его в терминале.

Новые требования касаются операций по внесению наличных средств на счета через терминалы самообслуживания.

В то же время требования идентификации не будут распространяться на следующие платежи:

- оплата коммунальных платежей, телефонной связи, телевидения, электроэнергии, газа, интернета, охраны.
– оплата билетов; оплата проезда в городском и пригородном транспорте; пополнение проездных.
– уплата налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в бюджет.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
Наталия Софиенко
нацбанкплатежные терминалы
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