В Украине вводят новые правила пополнения карточек через терминалы

Национальный банк Украины ужесточил требования к внесению наличных через платежные терминалы. С 1 августа 2023 года квитанции должны содержать номер мобильного телефона плательщика, передает пресс-служба НБУ.

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В частности, пользователи в обязательном порядке будут вводить номера своих телефонов для верификации. Алгоритм следующий: плательщик вводит свой номер телефона, получает на смартфон код идентификации и указывает его в терминале.

Новые требования касаются операций по внесению наличных средств на счета через терминалы самообслуживания.

В то же время требования идентификации не будут распространяться на следующие платежи:

- оплата коммунальных платежей, телефонной связи, телевидения, электроэнергии, газа, интернета, охраны.

– оплата билетов; оплата проезда в городском и пригородном транспорте; пополнение проездных.

– уплата налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в бюджет.

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