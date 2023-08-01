В Украине изменились правила пополнения карт через терминалы

С 1 августа в Украине начали действовать новые правила внесения наличных через платежные терминалы самообслуживания. Теперь пользователи должны вводить номера своих телефонов для верификации. Соответствующие нормы были приняты Национальным банком в конце июня.

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Новые требования касаются операций по внесению наличных денег от 1 грн на счета через терминалы самообслуживания.

Для пополнения счета плательщик вводит свой номер телефона, получает на смартфон код идентификации и указывает его в терминале.

Требования идентификации не будут распространяться на оплату:

→ коммунальных платежей (квартплата и коммунальные услуги, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана);

→ билетов для железнодорожных перевозок (включая пригородные);

→ проезда в городском и пригородном транспорте (включая оплату электронных билетов для проезда в таком транспорте);

→ маршрутных пассажирских перевозок;

→ пополнения проездных и транспортных карт для проезда в городском и пригородном транспорте;

→ налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в бюджет.

Изменения в правилах предусмотрены постановлениями НБУ №90 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" и №89 "О внесении изменений в Инструкцию о порядке организации кассовой работы банками и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине".