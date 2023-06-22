ПриватБанк решил заменить десятки тысяч POS-терминалов

ПриватБанк заявил о начале масштабного обновления сети приема оплат картами. Планируется заменить каждый пятый POS-терминал, сообщает пресс-служба банка. Это значит, что замене будут подлежать примерно 45 000 терминалов.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Вместо старых POS-терминалов будут использовать переносную модель на базе операционной системы Android. Она может работать в условиях дефицита энергии, утверждают в банке.

Smart POS-терминал модели PAX a930 имеет сенсорный экран, встроенную фронтальную и основную камеру.

По словам члена правления банка Евгения Заиграева, оборудование отвечает всем требованиям международных платежных систем и предоставляет новые возможности для бизнеса пользоваться технологиями.

Так, благодаря использованию PAX a930 предприниматели и бизнес, кроме привычных финансовых и сервисных операций, могут принимать оплату по биометрической технологии FacePay24 и использовать терминал в качестве кассового аппарата (с приложением ПРРО "Касса").

ПриватБанк имеет крупнейшую в Украине сеть приема оплат за товары и услуги картами – более 230 000 POS-терминалов.