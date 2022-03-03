Три крупнейших банка на период военного положения отменили комиссии за безналичные расчеты

Крупнейшие украинские банки – ПриватБанк, Ощадбанк и Райффайзен Банк – решили отменить эквайринговые комиссии для своих клиентов-торговцев, принимающих банковские карты. Об этом они сообщили в совместном пресс-релизе.

Новые условия эквайринга будут действовать до конца марта с возможной пролонгацией в зависимости от ситуации в стране.

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Снижением комиссии банки стимулируют торговые сети и их клиентов максимально переходить на безналичные расчеты, так как инкассация наличных денег в условиях боевых действий осложнена и опасна.

"Максимальная безопасность каждого украинца является для нас главным приоритетом, и использование современной платежной инфраструктуры, отказ от наличности является лучшим шагом для этого. Инициатива открыта для международных платежных систем, всех банков, ритейлеров и других заинтересованных сторон", – сказано в сообщении.

Услуга эквайринга позволяет потребителям производить безналичные расчеты за товары. При оплате покупателем стоимости товара с использованием электронных платежных средств продавец предоставляет ему такую возможность путем осуществления оплаты через платежные терминалы, подключенные к платежной системе. С этой целью продавцы сотрудничают с банками, которые являются участниками платежной системы и получили статус эквайра. Условиями договора между банком-эквайром и торговцем предусмотрена оплата последним услуги эквайринга. Эта комиссия в ПриватБанке и Сбербанке составляла 1,8%, у Райффайзена – 2%.

1 марта НБУ призвал украинцев максимально рассчитываться картой, потому что это поможет сохранить жизнь инкассаторов, пополняющих банкоматы, а также позволит сэкономить время.

Андрей Водяный

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