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Три крупнейших банка на период военного положения отменили комиссии за безналичные расчеты

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 16:43
Три крупнейших банка на период военного положения отменили комиссии за безналичные расчеты - Фото
Фото: pixabay.com

Крупнейшие украинские банки – ПриватБанк, Ощадбанк и Райффайзен Банк – решили отменить эквайринговые комиссии для своих клиентов-торговцев, принимающих банковские карты. Об этом они сообщили в совместном пресс-релизе.

Новые условия эквайринга будут действовать до конца марта с возможной пролонгацией в зависимости от ситуации в стране.

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Снижением комиссии банки стимулируют торговые сети и их клиентов максимально переходить на безналичные расчеты, так как инкассация наличных денег в условиях боевых действий осложнена и опасна.

"Максимальная безопасность каждого украинца является для нас главным приоритетом, и использование современной платежной инфраструктуры, отказ от наличности является лучшим шагом для этого. Инициатива открыта для международных платежных систем, всех банков, ритейлеров и других заинтересованных сторон", – сказано в сообщении.

Услуга эквайринга позволяет потребителям производить безналичные расчеты за товары. При оплате покупателем стоимости товара с использованием электронных платежных средств продавец предоставляет ему такую возможность путем осуществления оплаты через платежные терминалы, подключенные к платежной системе.

С этой целью продавцы сотрудничают с банками, которые являются участниками платежной системы и получили статус эквайра. Условиями договора между банком-эквайром и торговцем предусмотрена оплата последним услуги эквайринга.

Эта комиссия в ПриватБанке и Сбербанке составляла 1,8%, у Райффайзена – 2%.

  • 1 марта НБУ призвал украинцев максимально рассчитываться картой, потому что это поможет сохранить жизнь инкассаторов, пополняющих банкоматы, а также позволит сэкономить время.
Андрей Водяный
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безналичные расчеты Ощадбанк банки ПриватБанк эквайринг Райффайзен Банк
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