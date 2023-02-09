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Безналичные расчеты. Половина жителей городов Украины уже пользуются NFC – опрос

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 13:25
Безналичные расчеты. Половина жителей городов Украины уже пользуются NFC – опрос - Фото
Фото: depositphotos.com

Половина жителей крупных украинских городов уже пользуются бесконтактными платежами NFC, а треть готовы полностью отказаться от пластиковых карт. Об этом свидетельствует опрос компании InMind, проведенный по заказу Mastercard.

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Он показал, что среди жителей городов с населением от 50 000 человек в течение 2022 года уже каждый второй (51%) пользовался таким видом расчетов. Годом ранее этот показатель составлял только 40%.

59% респондентов заявили, что при расчетах в физических торговых точках выбирают именно безналичные оплаты, а 8% вообще избегают магазинов, где можно платить только наличными.

Наиболее заметно частота безналичных оплат за год выросла в следующих категориях: коммунальные услуги (75% опрошенных осуществляли оплаты в безналичной форме всегда или чаще), лекарства (61%), билеты на поезд, междугородные автобусы и самолеты (47%), одежда и обувь (46%), а также проезд в городском общественном транспорте (26%).

88% респондентов имели опыт онлайн-заказов в 2022 году, при этом 64% опрошенных совершали покупки онлайн от одного до нескольких раз в месяц.

Количество людей, оплачивающих онлайн-заказ наличными при получении товара, уменьшается, свидетельствуют данные опроса. Если в 2021 году таких было 39%, то в прошлом году их количество уменьшилось до 28%.

Опрос также показал, что среди украинцев растет интерес к криптовалютам. 30% респондентов осуществляли или планируют совершить операции с криптой: 13% уже имели такой опыт, что вдвое больше, чем годом ранее, а 17% – планируют осуществить крипто-операции в течение этого года.

Исследование отношения украинцев к безналичным платежам состоялось в ноябре – декабре 2022 года методом онлайн-опроса. В опросе приняли участие 1502 респондента в возрасте 18-60 лет, проживающие в городах с численностью населения от 50 000 человек на контролируемой Украиной территории.

Читайте также: Наличные деньги снова становится главным средством платежа. Как подготовить кошелек к блекаутам

Андрій Водяний
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