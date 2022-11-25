Наличные снова становятся главным средством платежа. Как подготовить кошелек к блекаутам

Блекауты заставляют украинцев вернуться к расчетам наличкой. Сколько ее должно быть в кошельке, где снимать и хватит ли на всех

Во времена, когда обстоятельства ограничивают доступ к базовым потребностям: теплу, воде и свету, также возникает вопрос планирования финансов. Против граждан Украины играет развитость украинской финансовой системы, максимально зависимой от электроэнергии и связи. А они в нынешних условиях тоже ограничены.

LIGA.net собрала всю важную информацию, факты и советы от Национального банка Украины, банков и финансового планера, как подготовить личный бюджет к отсутствию света.

Финансовая несокрушимость

Финансовый сектор не менее других страдает от ракетных ударов России. Октябрь-ноябрь заставляют пересмотреть подходы многих из нас к планированию, особенно к финансовому планированию.

Банковский регулятор и банки готовились к проблемам. Внутренние системы Нацбанка готовы к таким сценариям и не отключаются даже при полном блекауте.

Так сразу после атаки РФ от 23 ноября НБУ отметил, что банковская система сохраняет стабильность, вопреки целям агрессора. Отметили и работу банков — их непрерывную деятельность, хоть и частичную.

"Платежные карты обслуживаются, безналичные расчеты функционируют в штатном режиме. Обеспечивается доступ граждан к их средствам, в частности, через работающие банкоматы и кассы банковских отделений", — отчитывается НБУ.

Головные боли

Ограниченная работа финансовой системы из-за отсутствия света и связи оставляет клиентов банков без сервиса. POS-терминалы в магазинах без света не работают, как и банкоматы на улице.

Технологичность финансовых процессов в Украине играет против нас, а обществу, в котором раньше обсуждали ненужность наличных денег, приходится возвращаться к ним. Временный вынужденный шаг, который следует сделать и провести планирование.

"Видимо, уже немного поздно говорить о подготовке кошелька к отключениям электроэнергии… Однако мы не знаем, достигли ли мы пика, или дальше может быть еще хуже", – отмечает в разговоре с LIGA.net Иван Воробей, финансовый планер сервиса iPlan.ua.

В случае уже сформированного резервного фонда (подушки безопасности) Воробей советует держать его часть наличными. "По моему мнению, достаточно суммы на 2-3 месяца ваших расходов", – оценивает финансовый планер.

Если определить точную сумму затруднительно, можно ориентироваться на усредненную. К примеру, средние денежные расходы одного домохозяйства в прошлом году составляли более 10 000 грн в месяц.

"Если никаких накоплений нет, то, возможно, стоит сейчас задуматься над сокращением своих расходов или увеличением доходов (у кого есть такая возможность). Чтобы собрать денег, по крайней мере, на покупку базовых вещей для выживания в условиях блекаута", — советует собеседник.

За наличные в случае необходимости можно будет или переехать в частный дом к родственникам или близким, или обеспечить условия на месте: купить автономные источники электричества, тепла или интернета.

Пять вопросов

Подготовка финансов к отключениям – это не только бюджетирование, но и практическая сторона – расчет. Тогда возникает несколько практических вопросов, на которые нужно найти ответ.

Будет ли продолжать работать безналичный расчет? Внутренние системы НБУ и банков, как уже говорилось выше, работали бесперебойно даже без света. Поэтому бизнесы, имеющие связь и свет, спокойно продолжают принимать безналичную оплату.

В то же время при обслуживании в магазине или сервисе, работающих с генератором, может возникнуть проблема — отсутствует связь. В таком случае клиентам приходится возвращаться к использованию наличных денег.

Где брать наличные при отключении света? Как отмечал Воробей, семейный кошелек должен включать в себя запас наличных денег на 2-3 месяца. Саму наличность можно заранее снять в работающих банкоматах или, например, за несколько раз в кассах работающих магазинов.

В случае отсутствия такой возможности можно обратиться напрямую в отделение банка — это продумано даже при масштабном блекауте.

Как при необходимости найти работающий банк? Банки настроили работу отдельных важных отделений в условиях отсутствия света. Информацию о работающих отделениях размещают на сайтах и в социальных сетях, а также перечень может предоставить поддержка или колл-центр банка.

На случай будущего внезапного отсутствия связи можно поинтересоваться об этом заблаговременно или же воспользоваться информацией НБУ. Регулятор опубликовал карту из более чем 750 бесперебойно работающих отделений системно важных банков по всей Украине и документ с перечнем, который можно заранее сохранить.

Хватит ли наличных денег в обращении для полных нужд населения? В июньском интервью LIGA.net зампредседателя Национального банка Украины Алексей Шабан рассказал, что НБУ даже в условиях паники февраля-марта не приходилось "допечатывать" наличные деньги.

Еще с пандемии 2020-го регулятор создал такой запас наличных, которого, как оказывается, хватает и хватит в дальнейшем. "Национальный банк готов оперативно подкреплять банки наличными в случае необходимости", – уверяет ныне регулятор.

Увеличатся ли мои расходы? Скорее, нет. Цены на товары и услуги в наличных не отличаются, а снять деньги без комиссий сейчас вполне возможно.

Ощадбанк — второй по количеству банков и банкоматов в Украине — отменил собственную комиссию за снятие с карт других банков, а ПриватБанк увеличил сумму, которую можно снять за раз, — до 20 000 грн. Снятие на кассах магазинов также происходит без комиссии.

Победа над тьмой

Пока государство-террорист пытается изолировать украинцев друг от друга и, в частности, от услуг и сервисов, предоставляемых украинцами украинцам, финансовая система работает. Несмотря на темноту, работают сотни банковских отделений. Онлайн-банкинг продолжает работать.

В то же время, необходимо быть готовым. Из-за внезапных проблем со светом и связью безналичные финансовые операции могут длиться дольше или отменяться из-за ошибок. Клиент, снимавший именно в это время наличные деньги, может остаться без карточки, которую "зажует" банкомат.

Также стоит обращать внимание на саму наличность. Именно из-за ее минусов (износ, возможность подделать или украсть) Украина пришла к развитому цифровому банкингу. В его отсутствие необходимо быть бдительным к подозрительным деньгам — такие, например, приходили к нам с оккупированных территорий.

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Еще один из видов мошенничеств — кража информации карт с помощью накладных мошеннических считывателей и клавиатур. В темное время суток и с низким освещением легко можно не заметить необычную форму банкомата, который мошенники могут использовать для похищения банковских данных.

Богдан Вальд

корреспондент деловой редакции LIGA.net

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