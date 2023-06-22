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ПриватБанк вирішив замінити десятки тисяч POS-терміналів

Этот материал также доступен на русском
22.06.2023, 14:23
ПриватБанк вирішив замінити десятки тисяч POS-терміналів - Фото
Фото: ПриватБанк

ПриватБанк заявив про початок масштабного оновлення мережі приймання оплати картками. Планується замінити кожен п’ятий POS-термінал, повідомляє пресслужба банку. Це означає, що заміні підлягатимуть приблизно 45 000 терміналів.

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Замість старих POS-терміналів використовуватимуть переносну модель на базі операційної системи Android. Вона може працювати за умов дефіциту енергії, стверджують у банку.

Smart POS-термінал моделі PAX a930 має сенсорний екран, вбудовані фронтальну та основну камеру.

За словами члена правління банку Євгена Заіграєва, обладнання відповідає всім вимогам міжнародним платіжних систем та надає нові можливості для бізнесу користуватися технологіями.

Так, завдяки використанню PAX a930 підприємці та бізнес, крім звичних фінансових та сервісних операцій, можуть приймати оплату за біометричною технологією FacePay24 та використовувати термінал як касовий апарат (з застосунком ПРРО "Каса").

ПриватБанк має найбільшу в Україні мережу приймання оплати за товари та послуги картками – понад 230 000 POS-терміналів. 

Віра Касіян
ПриватБанкеквайрингPOS-терміналбезготівкові розрахунки
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