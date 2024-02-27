ПриватБанк запустив доступні грошові перекази з Канади
Українці тепер зможуть отримувати швидкі та доступні грошові перекази з Канади через систему PrivatMoney завдяки партнерству державного ПриватБанку та канадської фінтех-компанії RemitBee. Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.
До кінця березня 2024 року перший переказ на суму до 250 канадських доларів із Канади в Україну через RemitBee можна буде зробити безкоштовно. Мінімальна сума переказу – 10 доларів.
Надіслати з Канади в Україну переказ можна через сайт або мобільний застосунок RemitBee.
Отримати переказ RemitBee через PrivatMoney можна автоматично на картку (якщо відправник вказав дані картки одержувача). З контрольним номером переказ можна отримати в Приват24 (вебсайт та мобільний застосунок), терміналах самообслуговування, банкоматах, відділенні банку, через службу підтримки клієнтів 3700 та онлайн-допомогу в чаті в Приват24.
"Щоб численна діаспора та українці, які зараз перебувають за кордоном, могли завжди зручно та швидко підтримати рідних та друзів в Україні, ми розширюємо географію партнерів системи доступних грошових переказів PrivatMoney та виходимо на канадський ринок", – прокоментував член правління ПриватБанку з роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.
RemitBee, заснована 2015 року, є провідною канадською фінтех-компанією, що спеціалізується на транскордонних платежах та обміні валюти. Працює зі 100 країнами-одержувачами. RemitBee відома своїми доступними тарифами, надійністю та швидкістю трансакцій, зазначають у ПриватБанку.
Кожен п'ятий іноземний грошовий переказ українці отримують через міжнародну платіжну систему ПриватБанку PrivatMoney. Майже 98% міжнародних переказів клієнти одержують на картки без відвідування відділень банку.
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