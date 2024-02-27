ПриватБанк запустив доступні грошові перекази з Канади

Надіслати грошові перекази з Канади можна через сайт або застосунок фінтех-компанії RemitBee

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Українці тепер зможуть отримувати швидкі та доступні грошові перекази з Канади через систему PrivatMoney завдяки партнерству державного ПриватБанку та канадської фінтех-компанії RemitBee. Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

До кінця березня 2024 року перший переказ на суму до 250 канадських доларів із Канади в Україну через RemitBee можна буде зробити безкоштовно. Мінімальна сума переказу – 10 доларів.

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Надіслати з Канади в Україну переказ можна через сайт або мобільний застосунок RemitBee.

Отримати переказ RemitBee через PrivatMoney можна автоматично на картку (якщо відправник вказав дані картки одержувача). З контрольним номером переказ можна отримати в Приват24 (вебсайт та мобільний застосунок), терміналах самообслуговування, банкоматах, відділенні банку, через службу підтримки клієнтів 3700 та онлайн-допомогу в чаті в Приват24.

"Щоб численна діаспора та українці, які зараз перебувають за кордоном, могли завжди зручно та швидко підтримати рідних та друзів в Україні, ми розширюємо географію партнерів системи доступних грошових переказів PrivatMoney та виходимо на канадський ринок", – прокоментував член правління ПриватБанку з роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

RemitBee, заснована 2015 року, є провідною канадською фінтех-компанією, що спеціалізується на транскордонних платежах та обміні валюти. Працює зі 100 країнами-одержувачами. RemitBee відома своїми доступними тарифами, надійністю та швидкістю трансакцій, зазначають у ПриватБанку.

Кожен п'ятий іноземний грошовий переказ українці отримують через міжнародну платіжну систему ПриватБанку PrivatMoney. Майже 98% міжнародних переказів клієнти одержують на картки без відвідування відділень банку.

ПриватБанк до середини квітня знизив удвічі вартість переказів на карти за кордон.

15 лютого 2024 року українцям відкрили можливість отримувати грошові перекази з Польщі у злотих.

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