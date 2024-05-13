Планы государственного ПриватБанка выйти на рынок зарубежной страны в конце апреля озвучил председатель правления банка Герхард Беш. Окончательно определиться по этому вопросу пообещал до конца 2024 года.

Сходные планы вынашивают и другие украинские банки — LIGA.net узнала, что НБУ рассматривает такие ходатайства. Однако названия подавших их банков регулятор не озвучивает.

В настоящее время в Украине работает 66 банков. 36 из них – без иностранного капитала.

Для выхода на рынок другой страны украинский банк должен получить разрешение банковского регулятора страны, в которую хочет зайти.

Можно предположить, что среди претендентов на выход из Украины, кроме ПриватБанка, есть monobank (работает на базе Универсал Банка).

Еще осенью прошлого года его соучредитель Михаил Рогальский говорил о планах выйти на рынок Литвы — "все уже на уровне разговоров с литовским банковским регулятором".

Однако по запросу LIGA.net о ситуации с выходом на рынок Литвы на данный момент, а также возможных планах выйти на рынки других стран, маркетинг-директор monobank Анатолий Рогальский ответил: "Не могу прокомментировать".