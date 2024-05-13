Плани держаного ПриватБанку вийти на ринок іноземної країни наприкінці квітня озвучив голова правління банку Герхард Бьош. Остаточно визначитись щодо цього питання пообіцяв до кінця 2024 року.

Схожі плани виношують й інші українські банки — LIGA.net дізналася, що НБУ розглядає такі клопотання. Однак назви банків, які їх подали, регулятор не озвучує.

Зараз в Україні працює 66 банків. 36 із них – без іноземного капіталу.

Для виходу на ринок іншої країни український банк має отримати також дозвіл банківського регулятора країни, в яку хоче зайти.

Можна припустити, що серед претендентів на вихід з України, окрім ПриватБанку, є monobank (працює на базі Універсал Банку).

Іще торік восени його співзасновник Михайло Рогальський говорив про плани вийти на ринок Литви — "усе вже на рівні розмов із литовським банківським регулятором".

Проте на запит LIGA.net щодо ситуації із виходом на ринок Литви на зараз, а також можливих планів вийти на ринки інших країн, маркетинг-директор monobank Анатолій Рогальський відповів: "Не можу наразі прокоментувати".