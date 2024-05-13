ПриватБанк для американців. У які країни можуть зайти українські банки і які у них там перспективи
Плани держаного ПриватБанку вийти на ринок іноземної країни наприкінці квітня озвучив голова правління банку Герхард Бьош. Остаточно визначитись щодо цього питання пообіцяв до кінця 2024 року.
Схожі плани виношують й інші українські банки — LIGA.net дізналася, що НБУ розглядає такі клопотання. Однак назви банків, які їх подали, регулятор не озвучує.
Зараз в Україні працює 66 банків. 36 із них – без іноземного капіталу.
Для виходу на ринок іншої країни український банк має отримати також дозвіл банківського регулятора країни, в яку хоче зайти.
Можна припустити, що серед претендентів на вихід з України, окрім ПриватБанку, є monobank (працює на базі Універсал Банку).
Іще торік восени його співзасновник Михайло Рогальський говорив про плани вийти на ринок Литви — "усе вже на рівні розмов із литовським банківським регулятором".
Проте на запит LIGA.net щодо ситуації із виходом на ринок Литви на зараз, а також можливих планів вийти на ринки інших країн, маркетинг-директор monobank Анатолій Рогальський відповів: "Не можу наразі прокоментувати".