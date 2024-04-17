"Це був би дуже великий проєкт". ПриватБанк розглядає можливість виходу на ринки ЄС
ПриватБанк, найбільший державний банк України, розглядає можливість виходу на іноземні ринки, сказав голова правління Герхард Бьош в інтерв’ю Forbes.
"Навіть якщо це буде лише умовно Польща, яка досить близька у багатьох відношеннях до України, це був би дуже великий проєкт", – сказав він. Інший варіант – спробувати вийти на ринок Німеччини, де найбільше українських переселенців.
Поки що ПриватБанк оцінює доцільність такого кроку.
"Що ми можемо отримати? Це лише репутація, коли ми зможемо сказати: дивіться, ми тепер міжнародні? Чи ми справді розраховуємо на економічну вигоду? Остаточної відповіді поки немає", – сказав Бьош.
Банк планує визначитись щодо цього питання до кінця року.
За словами Бьоша, ПриватБанк зацікавлений у розширенні клієнтської бази, але це має бути органічно: "Ми не хочемо стрибати в бізнеси та ринки, яких ми не розуміємо".
- Раніше ПриватБанк мав однойменний дочірній банк у Латвії, але після націоналізації не брав участі в управлінні ним. У 2022 році латвійський PrivatBank відмовився від банківської ліцензії.