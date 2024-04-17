"Это был бы очень большой проект". ПриватБанк рассматривает возможность выхода на рынки ЕС

Фото: Приватбанк / Facebook

ПриватБанк, крупнейший государственный банк Украины, рассматривает возможность выхода на иностранные рынки, сказал председатель правления Герхард Беш в интервью Forbes.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном



"Даже если это будет лишь условно Польша, которая достаточно близка во многих отношениях к Украине, это был бы очень большой проект", – сказал он. Другой вариант – попытаться выйти на рынок Германии, где больше всего украинских переселенцев

Пока ПриватБанк оценивает целесообразность такого шага.

"Что мы можем получить? Это лишь репутация, когда мы сможем сказать: смотрите, мы теперь международные? Или мы на самом деле рассчитываем на экономическую выгоду? Окончательного ответа пока нет", — сказал Беш.

Банк планирует определиться с этим вопросом до конца года.

По словам Беша, ПриватБанк заинтересован в расширении клиентской базы, но это должно быть органично: "Мы не хотим прыгать в бизнесы и рынки, которых мы не понимаем".