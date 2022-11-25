Латвийская "дочка" ПриватБанка отказалась от банковской лицензии

Латвийская Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) разрешила PrivatBank провести реорганизацию, предусматривающую отказ от банковской лицензии. Об этом сообщается на сайте комиссии.

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Такое решение принято с учетом решения акционерного собрания PrivatBank от 30 сентября.

Клиентов PrivatBank ранее передали другому кредитному учреждению – Industra Bank.

AS PrivatBank работает в Латвии с 1992 года, нынешнее название он получил в 2007 году. По размеру активов PrivatBank является одним из самых маленьких банков Латвии. Крупнейшим акционером банка является украинский ПриватБанк (46,54%), национализированный правительством Украины в декабре 2016 года.

В 2019 году тогдашний председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл в интервью LIGA.net рассказал, что после национализации банк не участвует в управлении латвийской "дочкой" и намерен продать свой пакет акций.

В настоящее время AS PrivatBank (Латвия) проходит процесс трансформации в соответствии с решениями уполномоченных органов управления банка.

Андрій Водяний

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