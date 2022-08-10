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Латвийская "дочка" ПриватБанка отдает клиентов конкуренту

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2022, 17:31
Латвийская
Фото: privatbank.lv

Латвийская Комиссия рынка финансов и капитала (FCMC) согласовала передачу большей части активов и обязательств PrivatBank другому учреждению – Industra Bank. Переход клиентов состоится 20 августа, сообщается на сайте PrivatBank.

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Соглашение между банками предусматривает, что Industra Bank станет правопреемником клиентских отношений PrivatBank, в частности, управления счетами частных и юридических лиц, кредитных и лизинговых портфелей, вкладов, а также ценных бумаг и принадлежащих банку недвижимого имущества.

Речь идет о 5800 клиентах, из которых 300 – юридические лица, остальные – частные.

Industra Bank получит кредитный портфель на 23 млн евро и депозитный на 57 млн евро.

Руководитель FCMC Санта Пургайле заявила, что сделка PrivatBank и Industra Bank пойдет на пользу банковскому сектору Латвии.

AS PrivatBank работает в Латвии с 1992 года, а AS Industra Bank – с 1994 года, его деятельность сосредоточена на обслуживании малых и средних предприятий.
  • В 2019 году председатель правления тогдашний председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл в интервью LIGA.net рассказал, что после национализации банк не участвует в управлении латвийской "дочкой" и намерен продать свой пакет акций.
  • В настоящее время AS PrivatBank (Латвия) проходит процесс трансформации в соответствии с решениями уполномоченных органов управления банка.
Андрей Водяный
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ПриватБанк Латвія as privatbank Industra Bank
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