Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
25.04.2019, 13:46

В ПриватБанке рассказали, что будет с его латвийской "дочкой"

В ПриватБанке рассказали, что будет с его латвийской "дочкой"

Банк намерен продать акции латвийской "дочки"

ПриватБанк после национализации не участвует в управлении своей латвийской "дочкой" и хочет минимизировать деятельность кипрского отделения. Об этом сообщил председатель правления банка Петр Крумханзл в интервью LIGA.net.

"Мы не участвуем в управлении латвийским ПриватБанком. Знаю, что в любом случае наш пакет акций будет продан. На Кипре у нас филиал - сейчас мы движемся в сторону минимизации его деятельности",- сказал он.

Реклама

Больше читайте в интервью: Глава ПриватБанка: Не верю, что банк вернут Коломойскому

Всего у ПриватБанка были две "дочки" – в России и Латвии, а также один кипрских филиал. Еще один филиал ПриватБанка был в Италии – он принадлежал латвийской "дочке" ПриватБанка

В апреле 2014 года ПриватБанк продал свой "дочку" в России, российскому Бинбанку за 6 млрд рублей (около 2 млрд грн).

В августе 2016 года Центральный Банк Италии закрыл отделение итальянского ПриватБанка после того, как зафиксировал факт нарушения правил, свидетельствующих об отмывании денег.

В ноябре 2016-го Центробанк Кипра оштрафовал кипрский филиал ПриватБанка на 1,5 млн евро за нарушение законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Ранее Центр исследования коррупции и организованной преступности (Organized crime and corruption reporting project, OCCRP) обнародовал расследование, в котором говорится, что бывшие акционеры ПриватБанка могли вывести из него $5,5 млрд через кипрский филиал.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Петр Крумханзл, латвийский приватбанк, кипрский филиал приватбанка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 