В ПриватБанке рассказали, что будет с его латвийской "дочкой"

ПриватБанк после национализации не участвует в управлении своей латвийской "дочкой" и хочет минимизировать деятельность кипрского отделения. Об этом сообщил председатель правления банка Петр Крумханзл в интервью LIGA.net.

"Мы не участвуем в управлении латвийским ПриватБанком. Знаю, что в любом случае наш пакет акций будет продан. На Кипре у нас филиал - сейчас мы движемся в сторону минимизации его деятельности",- сказал он.

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Всего у ПриватБанка были две "дочки" – в России и Латвии, а также один кипрских филиал. Еще один филиал ПриватБанка был в Италии – он принадлежал латвийской "дочке" ПриватБанка

В апреле 2014 года ПриватБанк продал свой "дочку" в России, российскому Бинбанку за 6 млрд рублей (около 2 млрд грн).

В августе 2016 года Центральный Банк Италии закрыл отделение итальянского ПриватБанка после того, как зафиксировал факт нарушения правил, свидетельствующих об отмывании денег.

В ноябре 2016-го Центробанк Кипра оштрафовал кипрский филиал ПриватБанка на 1,5 млн евро за нарушение законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Ранее Центр исследования коррупции и организованной преступности (Organized crime and corruption reporting project, OCCRP) обнародовал расследование, в котором говорится, что бывшие акционеры ПриватБанка могли вывести из него $5,5 млрд через кипрский филиал.