Миллиарды из ПриватБанка выводили через кипрский филиал - OCCRP

Центр исследования коррупции и организованной преступности (Organized crime and corruption reporting project, OCCRP) обнародовал свою версию того, как бывшие владельцы ПриватБанка могли выводить из него миллиарды долларов. Об этом пишет Би-Би-Си.

Со ссылкой на отчет детективного агентства Kroll, специализирующегося на финансовых расследованиях и консультировании по вопросам рисков, авторы OCCRP пишут, что $5,5 млрд были выведены из Украины через филиал ПриватБанка на Кипре. Такая схема позволяла скрыть факт, что деньги куда-то исчезают: НБУ воспринимал кипрский филиал банка как любой другой из украинских филиалов. Поэтому регулятор не замечал, что наличность, переведенная на Кипр, покидает Украину, объясняют в OCCRP.

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А кипрский регулятор воспринимал филиал украинского банка как самостоятельную единицу. Он либо не заметил, как разные банковские транзакции на общую сумму в $5,5 млрд подкреплялись фальшивыми контрактами, либо не принял необходимых шагов, чтобы это остановить.

После того, как деньги оказывались в кипрском филиале, они распылялись дальше на счета различных офшорных компаний. Местный регулятор не сообщал украинским властям о дальнейшем движении средств.

Центральный банк Кипра в комментарии авторам расследования сообщил о двух проверках кипрского филиала ПриватБанка в 2015 году, результатом которых стало информирование властей Кипра, Украины и других государств об утечке денег из Украины.

Там также напомнили о штрафе, наложенном на филиал в октябре 2016 года, за несколько недель до национализации ПриватБанка.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка и недействительным договор купли-продажи государством акций банка.

Позже он принял еще одно решение, которое касается перечня связанных с ПриватБанком физических и юридических лиц.

Наконец, сегодня, 20 апреля, Печерский райсуд Киева решил расторгнуть договор личного поручительства бывшего совладельца банка Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования НБУ на 9 млрд грн.