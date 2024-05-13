ПриватБанк запускає валютну торгову платформу для бізнесу. Що вона дає
Державний ПриватБанк запустив для бізнесу безплатне тестування валютної торгової платформи. Про це повідомляє пресслужба банку.
Платформа дозволяє бізнес-клієнтам управляти валютно-обмінними операціями, самостійно обирати комфортний курс і закривати угоди миттєво, пояснюють у ПриватБанку.
Зокрема, валютна торгова платформа дозволяє:
- стежити за курсами валют у режимі онлайн і здійснювати валютно-обмінні операції за ринковим курсом
- удвічі збільшити час для обміну: з 9:30 до 16:00
- створювати заявки у режимі 24/7
- миттєво отримувати кошти від купівлі/продажу валюти
- автоматично отримувати кращий курс і меншу комісію зі збільшенням обсягів валютно-обмінних операцій.
Скористатися пропозицією банку з 0% комісією за валютно-обмінні операції протягом трьох місяців з дати проведення першої операції на торговій платформі можуть юридичні особи, середньомісячний обсяг обмінних операцій яких перевищує $10 000 (або еквівалент у перерахунку в долар США), та на дату старту акції не мають валютних рахунків у ПриватБанку (або на валютних рахунках, відкритих у ПриватБанку, не було операцій протягом 92+ днів).
Бізнес може зареєструватися на тестування платформи тут.
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