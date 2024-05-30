ПриватБанк відзвітував про рекордний прибуток за 2023 рік
Державний ПриватБанк отримав рекордний прибуток до оподаткування у 72,8 млрд грн у 2023 році. Про це повідомляє пресслужба банку з посиланням на опублікований річний звіт.
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Чистий прибуток банку склав 37,8 млрд грн.
За результатами року ПриватБанк виплатив державі 57 млрд грн у вигляді податку на прибуток та дивідендів.
За 2018-2023 роки банк уже повернув державі майже 180 млрд грн дивідендів та податків.
ПриватБанк збільшив кредитний портфель на 39% (17 млрд грн) — до 30 млрд грн.
Депозити та залишки на рахунках фізичних осіб зросли на 17% — до 397 млрд грн, юросіб — також на 17% — до 158 млрд грн.
"Цього року ми говоримо не лише про фінансові досягнення, а й соціальне значення ПриватБанку. Ми не лише підтримуємо економіку надійними фінансовими послугами, а й активно долучаємося до життя громад через численні соціальні проєкти, через об'єднання, сприяння інклюзивності та суспільству без бар'єрів", – прокоментував голова правління ПриватБанку Герхард Бьош.
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