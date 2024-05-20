ПриватБанк временно установил нулевой тариф на интернет-эквайринг для бизнеса
ПриватБанк совместно с Visa с 15 мая по 15 июля 2024 года ввел свободный тариф с 0% комиссии для бизнеса, продающего свои товары через интернет и принимает платежи с карточек. Об этом сообщает пресс-служба госбанка.
Нулевой тариф будет действовать для всех новых пользователей сервиса LiqРay, если оборот по карточкам не превышает 50 000 грн, уточняют в банке.
LiqPay – это сервис для интернет-платежей на украинском рынке. Ежедневно украинцы оплачивают через LiqPay более 2 млн онлайн покупок.
С помощью LiqРay предприниматели и юридические лица могут принимать платежи онлайн через веб-сайты и мобильные приложения и управлять своим бизнесом. Для оплат LiqPay предоставляет множество платежных методов: PrivatPay, Apple Pay, Google Pay, QR-код, токены и прочее.
Всем пользователям LiqРay доступна возможность фискализации операций с помощью собственного банковского сервиса ПРРО без дополнительной оплаты сервиса.
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