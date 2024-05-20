ПриватБанк тимчасово встановив нульовий тариф на інтернет-еквайринг для бізнесу
ПриватБанк спільно з Visa з 15 травня до 15 липня 2024 року запровадив вільний тариф з 0% комісії для бізнесу, який продає свої товари через інтернет та приймає платежі з карток. Про це повідомляє пресслужба держбанку.
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Нульовий тариф діятиме для всіх нових користувачів сервісу LiqРay, якщо обіг за картками не перевищує 50 000 грн, уточнюють у банку.
LiqPay – сервіс для інтернет-платежів на українському ринку. Щодня українці оплачують через LiqPay понад 2 млн онлайн-покупок.
За допомогою LiqРay підприємці та юридичні особи можуть приймати платежі онлайн через вебсайти та мобільні застосунки та керувати своїм бізнесом. Для оплати LiqPay надає безліч платіжних методів: PrivatPay, Apple Pay, Google Pay, QR-код, токени та інше.
Усі користувачі LiqРay мають можливість фіскалізації операцій за допомогою власного банківського сервісу ПРРО без додаткової оплати сервісу.
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