Герхард Бьош залишає посаду голови правління ПриватБанку

Герхард Бьош (Фото: пресслужба РБА)

Наглядова рада ПриватБанку розпочинає процес відбору на посаду голови правління. Про це повідомляє пресслужба держбанку.

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Чинний голова правління Герхард Бьош виконуватиме свої обов'язки до обрання нового голови правління та закінчення процесу передання повноважень.

"Герхард Бьош за останні три роки досяг надзвичайних результатів у бізнесі в дуже нестабільному та складному середовищі, з рекордно високими доходами, що дозволило повернути державі понад 155 млрд грн, інвестованих під час націоналізації банку. Під його керівництвом у найскладніші для України роки банк розширив базу як фізичних, так і бізнес-клієнтів і значно зміцнив позиції лідера на ринку", – йдеться у повідомленні.

Зміна голови правління ґрунтується на вивченні та аналізі поточної ситуації в Україні, а також на баченні та потребах для подальшого розвитку ПриватБанку, пояснюють у банку.