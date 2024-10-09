"Один із топбанкірів Швеції". ПриватБанк обрав нового голову правління: хто він

Фото: ПриватБанк

Наглядова рада ПриватБанку в понеділок, 7 жовтня, обрала новим головою правління Мікаеля Бьоркнерта. Про це повідомила пресслужба банку.

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Банк називає Бьоркнерта "одним із топбанкірів Швеції", який має понад 25 років досвіду роботи у фінансовому секторі та на лідерських позиціях.

Раніше він обіймав посаду керівника напряму банківського бізнесу Swedbank, де відповідав за увесь спектр банківських послуг, від роздрібного та корпоративного банкінгу до операційних питань та цифрової трансформації.

До Swedbank Бьоркнерт обіймав посаду голови ради директорів в Bankgirot (Швеція), керівника напряму міжнародних транзакцій у Банку SEB (Естонія), члена ради директорів в компанії Nasdaq (у Швеції).

"Для мене велика честь стати частиною ПриватБанку та його виняткової команди. Банк продемонстрував надзвичайну стійкість, і я з нетерпінням очікую можливості продовжувати його традиції, в основі яких лежать довіра, інновації та служіння українському народу. Разом із талановитими співробітниками та за підтримки наглядової ради ми працюватимемо над забезпеченням стійкої цінності для всіх стейкхолдерів", – прокоментував своє обрання Бьоркнерт.

Бьоркнерт замінить на посту Герхарда Бьоша, який очолював ПриватБанк три роки.

Призначення підлягає регуляторному погодженню Національного банку.

Шведський банкір стане четвертим головою правління ПриватБанку після його націоналізації:

→ 2021-2024 – Герхард Бьош

→ 2018-2021 – Петер Крумханзл

→ 2017 – Олександр Шлапак