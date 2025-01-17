Мікаель Бьоркнерт розпочинає виконання обов'язків голови правління ПриватБанку. Його схвалив НБУ

Мікаель Бьоркнерт (Фото: ПриватБанк)

З 20 січня 2025 року Мікаель Бьоркнерт офіційно розпочинає виконання обовʼязків на посаді голови правління ПриватБанку. Про це інформує пресслужба банку.

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7 жовтня 2024 року наглядова рада ПриватБанку оголосила про обрання Мікаеля Бьоркнерта на посаду голови правління банку. 16 січня 2025 року його кандидатуру погодив Національний банк України, що технічно завершило процес масштабного міжнародного конкурсного відбору.

"Для мене це честь і велика відповідальність очолити найбільший банк України сьогодні. Оскільки він є одним зі стовпів фінансової стабільності для вкладників і українського бізнесу, я розумію, наскільки важливим є його подальший розвиток, підтримка клієнтів та впровадження інновацій", – зазначив голова правління.

Бьоркнерт, який має понад 25 років досвіду роботи у фінансовому секторі та на лідерських позиціях, планує зосередитися на розвитку клієнтоцентричної моделі бізнесу, посиленні цифрових ініціатив, підвищенні операційної ефективності та забезпеченні стійкого розвитку банку.

Раніше він обіймав посаду керівника напряму банківського бізнесу Swedbank, де відповідав за весь спектр банківських послуг — від роздрібного та корпоративного банкінгу до операційних питань та цифрової трансформації.

До Swedbank Бьоркнерт обіймав посаду голови ради директорів в Bankgirot (Швеція), керівника напряму міжнародних трансакцій у Банку SEB (Естонія), члена ради директорів в компанії Nasdaq (Швеція).

Шведський банкір стане четвертим головою правління ПриватБанку після його націоналізації:

→ 2021-2024 роки – Герхард Бьош;

→ 2018-2021 роки – Петр Крумханзл;

→ 2017 рік – Олександр Шлапак.