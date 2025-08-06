НБУ смягчил валютные ограничения для бизнеса: новый пакет ввели с 6 августа
Национальный банк с 6 августа смягчил отдельные валютные ограничения для бизнеса. Об этом сообщается на сайте регулятора.
- Разрешен перевод дивидендов за 2023 год (раньше можно было только за 2024 год) в пределах лимита 1 млн евро в месяц.
"Это не будет генерировать значительного дополнительного спроса на валюту, учитывая наличие общего лимита, и одновременно будет способствовать повышению доверия зарубежных инвесторов к Украине и привлечению новых иностранных инвестиций. Кроме того, валютную ликвидность, которая репатриируется в виде дивидендов, бизнес сможет использовать за рубежом для других целей, в частности для выполнения долговых обязательств", – говорится в сообщении.
- Во-вторых, разрешаются форвардные операции по продаже валюты без поставки базового актива и предоставляется возможность покупки валюты на условиях "форвард" для хеджирования импортных рисков.
"Банк сможет проводить такие операции только в пределах объема иностранной валюты, который он выкупит на условиях "форвард" у других клиентов (как с поставкой базового актива, так и без поставки), поэтому эти изменения не будут оказывать давления на валютный рынок", – пояснил НБУ.
- Также появилась возможность возврата ошибочно переведенных средств в иностранной валюте, а морские агенты получили возможность переводить деньги за границу для возврата неиспользованных средств судовладельцам.
- Ювелирным предприятиям разрешили покупать банковские металлы за безналичные гривни.
"Давление на валютный рынок будет ограниченным, учитывая, что покупка банковских металлов через официальные каналы уменьшит объемы серого рынка", – говорится в сообщении.
- НБУ решил также унифицировать правила для кредитов, предоставленных пулом иностранных кредиторов с участием международных финансовых организаций (МФО). Предприятия получат возможность обслуживать и погашать такие кредиты не только в пользу МФО, но и в пользу других участников кредитного пула, если они являются первоклассными иностранными банками с рейтингом не ниже "A".
"Подобные подходы уже применяются к кредитам, полученным с участием иностранных экспортно-кредитных агентств. Распространение их на займы, предоставляемые с участием МФО, упростит поиск партнеров и структурирование таких займов", – пояснил НБУ.
- И наконец НБУ расширил возможности стимулирующей либерализации, которую начали в мае 2025 года.
В частности, бизнесу, поддерживающему ВСУ, разрешили осуществлять ряд трансграничных переводов сверх установленных ограничений в объеме, равном сумме пожертвований на спецсчет НБУ с 7 августа 2025 года.
- В июле НБУ сообщил, что ожидания относительно курса гривни в Украине продолжают демонстрировать тенденцию к постепенной девальвации.
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