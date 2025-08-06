НБУ смягчил валютные ограничения для бизнеса: новый пакет ввели с 6 августа

Фото: НБУ

Национальный банк с 6 августа смягчил отдельные валютные ограничения для бизнеса. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Разрешен перевод дивидендов за 2023 год (раньше можно было только за 2024 год) в пределах лимита 1 млн евро в месяц.

"Это не будет генерировать значительного дополнительного спроса на валюту, учитывая наличие общего лимита, и одновременно будет способствовать повышению доверия зарубежных инвесторов к Украине и привлечению новых иностранных инвестиций. Кроме того, валютную ликвидность, которая репатриируется в виде дивидендов, бизнес сможет использовать за рубежом для других целей, в частности для выполнения долговых обязательств", – говорится в сообщении.

Во-вторых, разрешаются форвардные операции по продаже валюты без поставки базового актива и предоставляется возможность покупки валюты на условиях "форвард" для хеджирования импортных рисков.

"Банк сможет проводить такие операции только в пределах объема иностранной валюты, который он выкупит на условиях "форвард" у других клиентов (как с поставкой базового актива, так и без поставки), поэтому эти изменения не будут оказывать давления на валютный рынок", – пояснил НБУ.

Также появилась возможность возврата ошибочно переведенных средств в иностранной валюте, а морские агенты получили возможность переводить деньги за границу для возврата неиспользованных средств судовладельцам.

Ювелирным предприятиям разрешили покупать банковские металлы за безналичные гривни.

"Давление на валютный рынок будет ограниченным, учитывая, что покупка банковских металлов через официальные каналы уменьшит объемы серого рынка", – говорится в сообщении.

НБУ решил также унифицировать правила для кредитов, предоставленных пулом иностранных кредиторов с участием международных финансовых организаций (МФО). Предприятия получат возможность обслуживать и погашать такие кредиты не только в пользу МФО, но и в пользу других участников кредитного пула, если они являются первоклассными иностранными банками с рейтингом не ниже "A".

"Подобные подходы уже применяются к кредитам, полученным с участием иностранных экспортно-кредитных агентств. Распространение их на займы, предоставляемые с участием МФО, упростит поиск партнеров и структурирование таких займов", – пояснил НБУ.

И наконец НБУ расширил возможности стимулирующей либерализации, которую начали в мае 2025 года.

В частности, бизнесу, поддерживающему ВСУ, разрешили осуществлять ряд трансграничных переводов сверх установленных ограничений в объеме, равном сумме пожертвований на спецсчет НБУ с 7 августа 2025 года.