НБУ смягчил валютные ограничения для бизнеса: новый пакет ввели с 6 августа
Фото: НБУ

Национальный банк с 6 августа смягчил отдельные валютные ограничения для бизнеса. Об этом сообщается на сайте регулятора.

  • Разрешен перевод дивидендов за 2023 год (раньше можно было только за 2024 год) в пределах лимита 1 млн евро в месяц.

"Это не будет генерировать значительного дополнительного спроса на валюту, учитывая наличие общего лимита, и одновременно будет способствовать повышению доверия зарубежных инвесторов к Украине и привлечению новых иностранных инвестиций. Кроме того, валютную ликвидность, которая репатриируется в виде дивидендов, бизнес сможет использовать за рубежом для других целей, в частности для выполнения долговых обязательств", – говорится в сообщении.

  • Во-вторых, разрешаются форвардные операции по продаже валюты без поставки базового актива и предоставляется возможность покупки валюты на условиях "форвард" для хеджирования импортных рисков.

"Банк сможет проводить такие операции только в пределах объема иностранной валюты, который он выкупит на условиях "форвард" у других клиентов (как с поставкой базового актива, так и без поставки), поэтому эти изменения не будут оказывать давления на валютный рынок", – пояснил НБУ.

  • Также появилась возможность возврата ошибочно переведенных средств в иностранной валюте, а морские агенты получили возможность переводить деньги за границу для возврата неиспользованных средств судовладельцам.
  • Ювелирным предприятиям разрешили покупать банковские металлы за безналичные гривни.

"Давление на валютный рынок будет ограниченным, учитывая, что покупка банковских металлов через официальные каналы уменьшит объемы серого рынка", – говорится в сообщении.

  • НБУ решил также унифицировать правила для кредитов, предоставленных пулом иностранных кредиторов с участием международных финансовых организаций (МФО). Предприятия получат возможность обслуживать и погашать такие кредиты не только в пользу МФО, но и в пользу других участников кредитного пула, если они являются первоклассными иностранными банками с рейтингом не ниже "A".

"Подобные подходы уже применяются к кредитам, полученным с участием иностранных экспортно-кредитных агентств. Распространение их на займы, предоставляемые с участием МФО, упростит поиск партнеров и структурирование таких займов", – пояснил НБУ.

В частности, бизнесу, поддерживающему ВСУ, разрешили осуществлять ряд трансграничных переводов сверх установленных ограничений в объеме, равном сумме пожертвований на спецсчет НБУ с 7 августа 2025 года.

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