Курс на уровне 45 грн/$: НБУ рассказал об ожиданиях бизнеса, банкиров и населения

Наибольший рост курса доллара на ближайший год ожидают банки и финансовые аналитики

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Финансовые аналитики, население, банкиры и бизнес обновили свои курсовые ожидания на ближайшие 12 месяцев. Согласно данным НБУ, ожидания относительно курса гривни продолжают демонстрировать тенденцию к постепенной девальвации, хотя в некоторых группах прогнозы остаются стабильными.

Инфографика: НБУ

В июле 2025 года финансовые аналитики прогнозируют курс на уровне 44,74 грн/$, что свидетельствует об ухудшении ожиданий по сравнению с маем, когда прогноз составлял 44,47 грн/$. В апреле аналитики ожидали 44,75 грн, в феврале – 45,27 грн.

Банки сохраняют стабильные ожидания уже несколько месяцев подряд. Начиная с апреля и до июля 2025 года их прогноз неизменен – 45,29 грн/долл. В январе банки давали прогноз – 45,31 грн/долл.

Население (домохозяйства) в июне снова ухудшило свои ожидания: прогноз повысился до 43,69 грн/долл, после майского роста до 43,10 грн/долл. В апреле курс ожидался на уровне 42,50, а в марте – 43,36.

Руководители предприятий, согласно последним доступным данным за май, прогнозируют курс на уровне 43,84 грн/$. В феврале их оценка составляла 44,23 грн/$ в течение следующих 12 месяцев.

Инфографика: НБУ