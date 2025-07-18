Курс на рівні 45 грн/$: НБУ розповів про очікування бізнесу, банкірів та населення
Фінансові аналітики, населення, банкіри та бізнес оновили свої курсoві очікування на найближчі 12 місяців. Згідно з даними НБУ, очікування щодо курсу гривні продовжують демонструвати тенденцію до поступової девальвації, хоча в деяких групах прогнози залишаються стабільними.
У липні 2025 року фінансові аналітики прогнозують курс на рівні 44,74 грн/$, що свідчить про погіршення очікувань, порівнюючи з травнем, коли прогноз становив 44,47 грн/$. У квітні аналітики очікували 44,75 грн, у лютому – 45,27 грн.
Банки зберігають стабільні очікування вже кілька місяців поспіль. Починаючи з квітня і до липня 2025 року їхній прогноз незмінний – 45,29 грн/$. У січні банки давали прогноз – 45,31 грн/$.
Населення (домогосподарства) в червні знову погіршило свої очікування: прогноз підвищився до 43,69 грн/$, після травневого зростання до 43,10 грн/$. У квітні курс очікувався на рівні 42,50, а в березні – 43,36.
Керівники підприємств, згідно з останніми доступними даними за травень, прогнозують курс на рівні 43,84 грн/$. У лютому їхня оцінка становила 44,23 грн/$ протягом наступних 12 місяців.
- У травні українці зменшили купівлю валюти, а сальдо валютних операцій населення скоротилося. НБУ фіксує зростання довіри до гривні.
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