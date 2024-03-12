Украинский список сомнительных инвестпроектов добавили в глобальный реестр
Список сомнительных инвестиционных проектов, который Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) формировала в течение многих лет, добавлен в глобальный реестр Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO). Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
В украинский список сомнительных инвестпроектов и финансовых пирамид, действующих на территории Украины, включены 235 компаний.
Речь идет о компаниях, не имеющих надлежащих разрешений и лицензий на предоставление инвестиционных услуг, а также неправомерно использующих имена легитимных фирм и утверждающих о наличии связей с ними без соответствующих оснований, объясняют в НКЦБФР.
"Этот шаг дает возможность расширить границы информационной безопасности и защитить потенциальных инвесторов по всему миру от возможных финансовых мошеннических схем. Данная инициатива максимально эффективна не только для украинцев, но и для членов IOSCO", — прокомментировал член Накцомиссии Ираклий Барамия.
НКЦБФР является членом IOSCO с 1996 года.
- 3 августа 2022 года НКЦБФР расширила список сомнительных инвестпроектов и финансовых пирамид до 134. В сентябре в список добавили еще три проекта. В апреле 2023 года в список внесли еще 14 проектов, в августе – 18, в октябре – 16, в декабре – 17, в январе 2024 года – 14.