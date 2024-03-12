Украинский список сомнительных инвестпроектов добавили в глобальный реестр

Вложение денег в сомнительные инвестпроекты связано с существенными рисками для потенциальных инвесторов

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Список сомнительных инвестиционных проектов, который Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) формировала в течение многих лет, добавлен в глобальный реестр Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO). Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

В украинский список сомнительных инвестпроектов и финансовых пирамид, действующих на территории Украины, включены 235 компаний.

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Речь идет о компаниях, не имеющих надлежащих разрешений и лицензий на предоставление инвестиционных услуг, а также неправомерно использующих имена легитимных фирм и утверждающих о наличии связей с ними без соответствующих оснований, объясняют в НКЦБФР.

"Этот шаг дает возможность расширить границы информационной безопасности и защитить потенциальных инвесторов по всему миру от возможных финансовых мошеннических схем. Данная инициатива максимально эффективна не только для украинцев, но и для членов IOSCO", — прокомментировал член Накцомиссии Ираклий Барамия.

НКЦБФР является членом IOSCO с 1996 года.

Справка IOSCO – международный орган, объединяющий мировых регуляторов по ценным бумагам. Устанавливает стандарты для сектора ценных бумаг. Работает с "Большой двадцаткой" и Советом по финансовой стабильности (FSB) над глобальной программой реформ регулирования. Организация создана в 1983 году. Ее члены регулируют более 95% мировых рынков ценных бумаг в более чем 130 юрисдикциях. IOSCO – международный орган, объединяющий мировых регуляторов по ценным бумагам. Устанавливает стандарты для сектора ценных бумаг. Работает с "Большой двадцаткой" и Советом по финансовой стабильности (FSB) над глобальной программой реформ регулирования. Организация создана в 1983 году. Ее члены регулируют более 95% мировых рынков ценных бумаг в более чем 130 юрисдикциях.

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