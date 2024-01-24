Регулятор добавил 14 кейсов в список сомнительных инвестпроектов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список сомнительных инвестиционных проектов и финансовых пирамид еще 14 компаний. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Всего в списке уже 235 сомнительных проектов, участие в которых связано с существенными рисками для потенциальных инвесторов.
В список добавлены:
- JFD Trade
- TIER TRADES
- BITFX FREEDOM
- MORGAN OPTION TRADE FX
- ApolloX
- MISBTC INVESTMENTS
- EuroXTradeFX
- Cryptogo365 Ltd
- ARENA CAPITAL DIGITAL TRADING PLATFORMS
- WEALTH PARAMOUNT
- INANCE CRYPTOFX
- XBTFX
- AAFXTrading Company LTD
- WOXA LTD
Полный список сомнительных инвестпроектов — тут.
НКЦБФР рекомендует, что в случае отсутствия в списке информации об определенном сомнительном проекте потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта", могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом к Комиссии.
- 3 августа 2022 года регулятор расширил список сомнительных инвестпроектов и финансовых пирамид до 134. В сентябре в список добавили еще три проекта. 10 апреля 2023 года в список внесли еще 14 проектов, в августе – 18, в октябре – 16, в декабре – 17.