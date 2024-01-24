Регулятор добавил 14 кейсов в список сомнительных инвестпроектов

Всего в списке уже 235 сомнительных инвестпроектов

Фото: depositphotos.com

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список сомнительных инвестиционных проектов и финансовых пирамид еще 14 компаний. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Всего в списке уже 235 сомнительных проектов, участие в которых связано с существенными рисками для потенциальных инвесторов.

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В список добавлены:

- JFD Trade

- TIER TRADES

- BITFX FREEDOM

- MORGAN OPTION TRADE FX

- ApolloX

- MISBTC INVESTMENTS

- EuroXTradeFX

- Cryptogo365 Ltd

- ARENA CAPITAL DIGITAL TRADING PLATFORMS

- WEALTH PARAMOUNT

- INANCE CRYPTOFX

- XBTFX

- AAFXTrading Company LTD

- WOXA LTD

Полный список сомнительных инвестпроектов — тут.

НКЦБФР рекомендует, что в случае отсутствия в списке информации об определенном сомнительном проекте потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта", могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом к Комиссии.

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