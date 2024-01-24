Регулятор додав 14 кейсів до списку сумнівних інвестпроєктів

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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку сумнівних інвестиційних проєктів та фінансових пірамід ще 14 компаній. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Загалом у списку вже 235 сумнівних проєктів, участь у яких пов'язана із суттєвими ризиками для потенційних інвесторів.

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До списку додано:

- JFD Trade

- TIER TRADES

- BITFX FREEDOM

- MORGAN OPTION TRADE FX

- ApolloX

- MISBTC INVESTMENTS

- EuroXTradeFX

- Cryptogo365 Ltd

- ARENA CAPITAL DIGITAL TRADING PLATFORMS

- WEALTH PARAMOUNT

- INANCE CRYPTOFX

- XBTFX

- AAFXTrading Company LTD

- WOXA LTD

Повний перелік сумнівних інвестпроєктів — тут.

НКЦПФР рекомендує, що у разі відсутності у списку інформації про певний сумнівний проєкт потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його щодо сумнівності або звернутися з відповідним запитом до Комісії.

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