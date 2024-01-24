Регулятор додав 14 кейсів до списку сумнівних інвестпроєктів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку сумнівних інвестиційних проєктів та фінансових пірамід ще 14 компаній. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Загалом у списку вже 235 сумнівних проєктів, участь у яких пов'язана із суттєвими ризиками для потенційних інвесторів.
До списку додано:
- JFD Trade
- TIER TRADES
- BITFX FREEDOM
- MORGAN OPTION TRADE FX
- ApolloX
- MISBTC INVESTMENTS
- EuroXTradeFX
- Cryptogo365 Ltd
- ARENA CAPITAL DIGITAL TRADING PLATFORMS
- WEALTH PARAMOUNT
- INANCE CRYPTOFX
- XBTFX
- AAFXTrading Company LTD
- WOXA LTD
Повний перелік сумнівних інвестпроєктів — тут.
НКЦПФР рекомендує, що у разі відсутності у списку інформації про певний сумнівний проєкт потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його щодо сумнівності або звернутися з відповідним запитом до Комісії.
- 3 серпня 2022 року регулятор розширив список сумнівних інвестпроєктів та фінансових пірамід до 134. У вересні до списку додали ще три проєкти. 10 квітня 2023 року до списку внесли ще 14 проєктів, у серпні – 18, у жовтні – 16, у грудні – 17.