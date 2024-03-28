Регулятор розширив перелік сумнівних інвестпроєктів: плюс 12 кейсів

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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку сумнівних інвестиційних проєктів та фінансових пірамід ще 12 компаній. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Загалом у списку вже 267 сумнівних проєктів, участь у яких пов'язана із суттєвими ризиками для потенційних інвесторів.

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До списку додано:

- CapitalProf

- Crypto Lloyds / Crypto Lloyds LTD

- ABNBITFX

- Advanced Mining

- DotBig

- IncCrypto

- xChief Ltd.

- ParadTrade

- RWB Group

- Avalon Technologies

- RoboForex

- Fondexx

Ці компанії автоматично потрапляють до глобального реєстру Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO), до якого нещодавно приєдналася НКЦПФР.

До реєстру заносяться компанії, які не мають належних дозволів та ліцензій на надання інвестиційних послуг. Також туди потрапляють компанії, які неправомірно використовують імена легітимних фірм без підтверджених підстав.

Повний перелік сумнівних інвестпроєктів — тут.

НКЦПФР рекомендує, що в разі відсутності у списку інформації про певний сумнівний проєкт потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його щодо сумнівності або звернутися з відповідним запитом до Комісії.

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