Регулятор расширил список сомнительных инвестпроектов: плюс 12 кейсов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список сомнительных инвестиционных проектов и финансовых пирамид еще 12 компаний. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Всего в списке уже 267 сомнительных проектов, участие в которых связано с существенными рисками для потенциальных инвесторов.
В список добавлены:
- CapitalProf
- Crypto Lloyds / Crypto Lloyds LTD
- ABNBITFX
- Advanced Mining
- DotBig
- IncCrypto
- xChief Ltd.
- ParadTrade
- RWB Group
- Avalon Technologies
- RoboForex
- Fondexx
Эти компании автоматически попадают в глобальный реестр Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO), к которому недавно присоединилась НКЦБФР.
В реестр заносятся компании, не имеющие надлежащих разрешений и лицензий на предоставление инвестиционных услуг. Также туда попадают компании, неправомерно использующие имена легитимных фирм без подтвержденных оснований.
Полный список сомнительных инвестпроектов — тут.
НКЦБФР рекомендует, что в случае отсутствия в списке информации об определенном сомнительном проекте потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта", могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом к Комиссии.
- 3 августа 2022 года регулятор расширил список сомнительных инвестпроектов и финансовых пирамид до 134. В сентябре в список добавили еще три проекта. 10 апреля 2023 года в список внесли еще 14 проектов, в августе – 18, в октябре – 16, в декабре – 17, в январе 2024 года – 14.