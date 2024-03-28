Регулятор расширил список сомнительных инвестпроектов: плюс 12 кейсов

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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список сомнительных инвестиционных проектов и финансовых пирамид еще 12 компаний. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Всего в списке уже 267 сомнительных проектов, участие в которых связано с существенными рисками для потенциальных инвесторов.

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В список добавлены:

- CapitalProf

- Crypto Lloyds / Crypto Lloyds LTD

- ABNBITFX

- Advanced Mining

- DotBig

- IncCrypto

- xChief Ltd.

- ParadTrade

- RWB Group

- Avalon Technologies

- RoboForex

- Fondexx

Эти компании автоматически попадают в глобальный реестр Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO), к которому недавно присоединилась НКЦБФР.

В реестр заносятся компании, не имеющие надлежащих разрешений и лицензий на предоставление инвестиционных услуг. Также туда попадают компании, неправомерно использующие имена легитимных фирм без подтвержденных оснований.

Полный список сомнительных инвестпроектов — тут.

НКЦБФР рекомендует, что в случае отсутствия в списке информации об определенном сомнительном проекте потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта", могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом к Комиссии.

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