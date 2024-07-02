Регулятор добавил 12 компаний в список сомнительных инвестпроектов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список сомнительных инвестиционных проектов и финансовых пирамид еще 12 компании. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
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Всего в списке уже 330 сомнительных проектов, участие в которых связано с существенными рисками для потенциальных инвесторов.
В список добавлены:
Bitcoin Minetrix
F2Hash
BitFuFu
TEC Crypto
BDSwiss
FXCC
Binarymate
DAXBASE
CENTOBOT
BinBot PRO
Forex Prop Firm (FPF)
Connext
Эти компании автоматически попадают в глобальный реестр Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO), к которому в марте присоединилась НКЦБФР.
В реестр заносятся компании, не имеющие надлежащих разрешений и лицензий на предоставление инвестиционных услуг. Также туда попадают компании, неправомерно использующие имена легитимных фирм без подтвержденных оснований.
Полный список сомнительных инвестпроектов — тут.
НКЦБФР рекомендует, что в случае отсутствия в списке информации об определенном сомнительном проекте потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта", могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом к Комиссии.
- В январе 2024 года регулятор добавил в список сомнительных инвестпроектов 14 компаний, в марте — 12, в мае – 24.